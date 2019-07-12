Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler 12.07.2019 10:57

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakteri ile milyonların beğenisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Muğla'ya tatile gitti. Geçtiğimiz gün Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek'e kadar ilerleyen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Muğla'da tatilde olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti alevler nedeniyle uyuyamadı. Bölgede oturan ünlü isimler de alevlerin evlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın Instagram'dan paylaştığı o anlar...