Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!
Cem Özer, yaklaşık iki ay önce Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kırmış ve oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncu Cem Özer, tedavi gördüğü hastanede günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Yoğun bakımda öldüğünü zannettiğini söyleyen Cem Özer, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil için de iyi dileklerde bulundu. İşte yoğun bakımdan çıkan Cem Özer'in açıklamaları...
23 Kasım 2018 Cuma, 14:48:45 Güncelleme: 15:11:00
Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kıran,oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan Cem Özer günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Yoğun bakımda öldüğümü zannettim. Ben ölmeden cenaze törenimi yaşadım" dedi.
Ünlü oyuncu Cem Özer tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özer eşi ve kızıyla kameraların karşısına çıktı. Hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
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