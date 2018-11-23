Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

Cem Özer, yaklaşık iki ay önce Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kırmış ve oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncu Cem Özer, tedavi gördüğü hastanede günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Yoğun bakımda öldüğünü zannettiğini söyleyen Cem Özer, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil için de iyi dileklerde bulundu. İşte yoğun bakımdan çıkan Cem Özer'in açıklamaları...

23 Kasım 2018 Cuma, 14:48:45 Güncelleme: 15:11:00
Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kıran,oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan Cem Özer günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Yoğun bakımda öldüğümü zannettim. Ben ölmeden cenaze törenimi yaşadım" dedi.

Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

Ünlü oyuncu Cem Özer tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özer eşi ve kızıyla kameraların karşısına çıktı. Hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

CEM ÖZER YOĞUN BAKIMDAN SONRA NELER ANLATTI?

Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

CEM ÖZER'İN AÇIKLAMALARI

Şu anki sağlık durumum iyi. Tabii ki daha iyi günlerimiz oldu. Ama oldukça iyi. Her gün de daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ediyoruz. Zor günler geçirdik tabi. Ama her şerde bir hayır vardır.

Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

Bundaki hayır da şu oldu beni çok seven insanlar varmış, benim çok sevdiği insanlar varmış. Bunu fark ettim. Şunu söylemek istiyorum. sevdiğinizi biri varsa bunu ona sağlıklıyken gösterin. Gerçekten o anlamda çok duygulu günler geçirdim

Cem Özer sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamada bulundu!

Hiç ummadığım kişiler geldi, hiç ummadığım kişiler benim için gözyaşı döktü ve ben bu saatten sonra o insanları bırakmayacağım.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aslı Enver ile Murat Bozdan birlikte olduklarına dair ilk mesaj geldi!
Aslı Enver ile Murat Boz'dan birlikte olduklarına dair ilk mesaj geldi!