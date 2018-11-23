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Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu

23 Kasım 2018, Cuma

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kıran, oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan Cem Özer günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Yoğun bakımda öldüğümü zannettim. Ben ölmeden cenazemi yaşadım" dedi.


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