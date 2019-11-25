Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı
Son olarak ekranlara Erkenci Kuş adlı diziyle gelen Can Yaman'ın şöhreti sınırları aştı. Geçtiğimiz aylarda İtalya'yı sallayan Can Yaman bu kez İspanya'yı birbirine kattı. Devreye polis girdi. Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Dizileri ile ünü sınırları aşan Can Yaman, adeta bir başarı hikayesine imzasını atıyor.
25.11.2019 09:41
- Son Güncelleme: 25.11.2019 09:48
'19 SAATTİR ONU BEKLİYORUZ'
Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, yaptığı açıklamada, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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