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Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

Son olarak ekranlara Erkenci Kuş adlı diziyle gelen Can Yaman'ın şöhreti sınırları aştı. Geçtiğimiz aylarda İtalya'yı sallayan Can Yaman bu kez İspanya'yı birbirine kattı. Devreye polis girdi. Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Dizileri ile ünü sınırları aşan Can Yaman, adeta bir başarı hikayesine imzasını atıyor.

25.11.2019 09:41 - Son Güncelleme: 25.11.2019 09:48
Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen oyuncu Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etti.

Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol kadın, sabah erken saatlerde terminale geldi.

Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

'19 SAATTİR ONU BEKLİYORUZ'

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, yaptığı açıklamada, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı

Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

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