Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile gönüllere taht kurdu Akın Akınözü. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, yakışıklılığıyla da kadınların ilgi odağı. O kadınların kalbini çalıyor ama onun da kalbini çalan biri var. 5 yıldır aşk yaşayan Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Akın Akınözü'nün sevgilisi tüm bakışları üzerine topladı.

25.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 25.11.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





