GaleriMagazin

Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile gönüllere taht kurdu Akın Akınözü. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, yakışıklılığıyla da kadınların ilgi odağı. O kadınların kalbini çalıyor ama onun da kalbini çalan biri var. 5 yıldır aşk yaşayan Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Akın Akınözü'nün sevgilisi tüm bakışları üzerine topladı.

25.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 25.11.2019 11:12
Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

O, Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile Türkiye'nin alfa erkeği haline geldi. Başarılı oyuncu hem performansı hem de yakışıklılığıyla Türkiye'nin kabini çaldı.

Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Ama onun da kalbini çalan biri var... Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve annesi Özlem Akınözü'yle
Nişantaşı'nda görüntülendi.

Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Alışveriş yapan çift ellerinde poşetlerle uzun süre taksi bekledi.

Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Objektiflerden pek hoşlanmayan Sandra'nın bu sırada yüzü asıldı.

Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle görüntülendi, yüzler asıldı! Hercai'nin Miran'ı...

Akın Akınözü sosyal medyanın da merak ettiği gizemli sevgilisi ile 7 yıl önce Amerika'da tanışmış.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı
Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı