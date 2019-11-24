Bella Thorne banyoda duş aldığı anları takipçileriyle paylaştı: Bu kadarı da pes!
Bella Thorne; Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı... Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitiren Thorne'nun annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçı... Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya ait olduğu biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen 22 yaşındaki Bella Thorne, bu kez de duş alırken video paylaştı.
24.11.2019 18:11
- Son Güncelleme: 24.11.2019 18:11
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