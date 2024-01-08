Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı artık 9 yaşında kocaman bir kız

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
Onu hatırlıyor musunuz? Çocuktan Al Haberi'de tatlı diliyle herkesi kendisine hayran bırakan Çakıl Bebek'ti.
Nisan Aktaş, cevaplarıyla da programa damgasını vurdu. Nisan'ın kurduğu birbirinden mantıklı cümleler sosyal medyayı hayrete düşürdü. 2014 doğumlu Nisan, yarışmada Çakıl Bebek olarak akıllarda kaldı.
Şimdilerde 8 yaşında olan Nisan'ın son halini görenler şoke oldu. Oldukça büyüdğü görülen Nisan, müzik sevgisini stüdyoya taşıdı.Müzik konusunda eğitim alan Nisan Aktaş'ı gören takipçileri, "geleceğin starı" yorumunda bulundu.
İşte başta Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ı olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.