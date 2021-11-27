Çağla Şıkel ortalığı yıktı geçti! Önce bornozuyla poz verdi sonra hem transparan hem de kasığına kadar uzanan yırtmaçlı kıyafetiyle...
Çağla Şıkel ortalığı yıktı geçti! 15. İstanbul 2021 İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde çektiği bornozlu pozunu yayınlayan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Şıkel özellikle üst kısmı transparan olan ve kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle çok konuşuldu. Fit haliyle de dikkat çeken oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
27.11.2021 00:07
- Son Güncelleme: 27.11.2021 00:12