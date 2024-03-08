Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal’ın eski eşi bakın kim! Düğünlerine ünlüler akın etmişti: Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç...

Saygın Soysal, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na Çino karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlülerin akın ettiği düğün töreniyle uzun süre gündem olan Soysal'ın eşi bakın kim çıktı.