85 kiloya düştü! Can Yaman’ın son hali ağızları açık bıraktı! “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” deyip anlattı: Günde 2 veya 3 kez...

85 kiloya düştü! Can Yaman'ın son hali ağızları açık bıraktı! Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla görenleri şaşkına çevirdi. 85 kiloya kadar düşen Yaman, son haliyle şaşkına çevirirken "30 günde nasıl 10 kilo verdim?" başlığı altında nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. İşte Can Yaman'ın ağızları açık bırakan son hali ve zayıflama sırrı...