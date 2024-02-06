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85 kiloya düştü! Can Yaman’ın son hali ağızları açık bıraktı! “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” deyip anlattı: Günde 2 veya 3 kez...

85 kiloya düştü! Can Yaman'ın son hali ağızları açık bıraktı! Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla görenleri şaşkına çevirdi. 85 kiloya kadar düşen Yaman, son haliyle şaşkına çevirirken "30 günde nasıl 10 kilo verdim?" başlığı altında nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. İşte Can Yaman'ın ağızları açık bırakan son hali ve zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 12:27 Güncelleme 06 Şubat 2024, 12:45
85 kiloya düştü! Can Yaman’ın son hali ağızları açık bıraktı! “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” deyip anlattı: Günde 2 veya 3 kez... 1

Bay Yanlış, Erkenci Kuş, İnadına Aşk, Gönül İşleri, Hangimiz Sevmedik, Dolunay gibi dizilerde rol alan Can Yaman, kariyerine İtalya'da sürdürme kararı aldı.

85 kiloya düştü! Can Yaman’ın son hali ağızları açık bıraktı! “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” deyip anlattı: Günde 2 veya 3 kez... 2

Burada Violet like the Sea, El Turco, Sandokan gibi yapımlarda yer alan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

85 kiloya düştü! Can Yaman’ın son hali ağızları açık bıraktı! “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” deyip anlattı: Günde 2 veya 3 kez... 3

Sandokan'daki karakteri için zayıflama kararı alan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

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