Yeni askerlik sistemi detayları belli oldu! 2019 yedek astsubaylık ve bedelli askerlik nasıl olacak?
Yeni askerlik sisteminde şartlar neler? Milyonlarca vatandaş uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyordu. Yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklanan yeni askerlik sisteminde 3 ayrı başlık bulunuyor. Eğitim durumuna göre değişim gösteren sistemle birlikte bedelli askerlik de kalıcı hale getiriliyor. Peki yeni askerlik sistemi kimleri kapsıyor? Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sistemi nasıl? Yeni askerlik sistemi askerdekileri kapsıyor mu? Kalıcı bedelli askerlik nasıl olacak? Kalıcı bedelli askerlik şartları neler? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Yeni askerlik sistemi uzun süredir konuşuluyordu. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen yeni askerlik sistemi ile ilgili nihai detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın canlı yayında açıkladığı detaylar ile birlikte "yeni askerlik sistemi nasıl olacak?" sorusunun cevabı açıklığa kavuştu. Buna göre yeni askerlik sistemi eğitim durumuna göre 3 ayrı başlığa ayrılacak ve bedelli askerlik sistemi kalıcı hale getirilecek. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili madde madde merak edilen tüm soruların yanıtları...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ KAÇA AYRILACAK?
Yeni askerlik sistemi; bedelli askerlik, yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik başlıklarına ayrılacak. Bu sistemler sürekli olacak ve devam edecek. Gerektiği takdirde yeni düzenlemeler yapılabilecek.
LİSE MEZUNLARI İÇİN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?
Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak.
Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE YEDEK ASTSUBAYLIK SİSTEMİ NASIL OLACAK
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI İÇİN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?
Meslek Yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak. Sonrasında yedek astsubay olarak 10 ay daha maaş alarak görev yapacak olan bu kişiler, toplam 12 aylık görev süresinin sonunda isterlerse terhis olabilecek. İhtiyaç ve duruma göre bu askerler astsubaylığa da geçiş yapabilecek.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE YEDEK SUBAYLIK SİSTEMİ NASIL OLACAK
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?
Üniversite mezunları da 2 ay temel eğitim alacak ve sonrasında 10 ay boyunca yedek subay olarak maaş alarak görev yapacak. Toplam 12 aylık sürenin sonunda bu kişiler isterlerse terhis olabilecek. Terhis olmak istemeyen yedek subaylar, subaylık kadrosuna geçiş yapabilecek.
YENİ SİSTEMDE HALİHAZIRDA ASKERDE BULUNANLAR YARARLANABİLECEK Mİ