Yeni askerlik sistemi detayları belli oldu! 2019 yedek astsubaylık ve bedelli askerlik nasıl olacak?

LİSE MEZUNLARI İÇİN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?

Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak.

Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.

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