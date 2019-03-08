Yeni askerlik sisteminde şartlar neler? Milyonlarca vatandaş uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyordu. Yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Yeni sistemde hali hazırda askerde bulunanlar yararlanabilecek mi? Yeni sistemde maaş ve harçlık ne kadar olacak?
Yeni sistemde hali hazırda askerde bulunanlar yararlanabilecek mi? Yeni sistemde maaş ve harçlık ne kadar olacak?08.03.2019 13:52
- Yeni sistemde hali hazırda askerde bulunanlar yararlanabilecek mi? Yeni sistemde maaş ve harçlık ne kadar olacak?
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