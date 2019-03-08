İşte yeni askerlik sistemi... Milli Savunma Bakanı Akar şema ile anlattı 08.03.2019 12:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Milyonlarca asker adayı ve asker adaylarının aileleri yeni askerlik sistemini merak ediyordu. işte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları...