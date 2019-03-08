Bakan Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik nasıl olacak sorusunu cevaplandırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Akar'ın açıkladığı sistemde yeni askerlik sisteminde 3 ayrı başlık bulunuyor. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sisteminden kimler faydalanabilecek? Yeni askerlik sisteminde şartlar ne? Kalıcı bedelli askerlik şartları ne? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar...
Bakan Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik nasıl olacak sorusunu cevaplandırdı08.03.2019 12:30
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