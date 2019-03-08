JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor
Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri Karadeniz'den siliyor. Sığınakları yok eden komandolar, şimdi 2 teröristin peşinde.
GÜNLÜKLER ORTAYA ÇIKARDI
Sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın, bölgede olabileceği ihtimali üzerine JÖH timleri, dağları didik didik arıyor.
YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP
Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl, ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor.