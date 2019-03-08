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JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri Karadeniz'den siliyor. Sığınakları yok eden komandolar, şimdi 2 teröristin peşinde.

08.03.2019 12:09 - Son Güncelleme: 08.03.2019 12:11
JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando timleri; Giresun, Ordu, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı olarak insansız hava araçları destekli kış operasyonu yürütüyor.

JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

PKK'YA AĞIR DARBE
Bölgede son 4 yıldır sürdürülen operasyonlarda, ağır darbe alan 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi.

JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

PKK'lıların bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı.

JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor


GÜNLÜKLER ORTAYA ÇIKARDI
Sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın, bölgede olabileceği ihtimali üzerine JÖH timleri, dağları didik didik arıyor.

JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP
Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl, ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

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