JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl, ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor.