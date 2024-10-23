Vatandaşın cebinden Şevval Sam’a! Beklenen açıklama nihayet geldi! Açık açık dalga geçtiler! Hepsi dahilmiş

KONAK BELEDİYESİ'NDEN ADRESE TESLİM İHALE

Son olarak, bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını açıklayan ve 17 Nisan 2024'te iflasın eşiğinde olduklarını belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart asarım" ifadelerini kullanan CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Şevval Sam konseri için dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkardığı öğrenilmişti.