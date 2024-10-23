Vatandaşın cebinden Şevval Sam’a! Beklenen açıklama nihayet geldi! Açık açık dalga geçtiler! Hepsi dahilmiş

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, yandaş sanatçılara "konser organizasyonu" adı altında yapılan ödemeler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak, bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını ifade eden CHP'li Konak Belediyesi'nin, şarkıcı Şevval Sam'a 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapacağı bilgisi tartışmalara neden olmuştu. Günler sonra konuyla ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Açıklama vatandaşın aklıyla dalga geçildiğini açıkça ortaya koydu.
CHP'li belediyeler düzenlendikleri konser organizasyonları ile yandaş sanatçılara vatandaşın parasını peşkeş çekmeye devam ediyor.
KONAK BELEDİYESİ'NDEN ADRESE TESLİM İHALE
Son olarak, bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını açıklayan ve 17 Nisan 2024'te iflasın eşiğinde olduklarını belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart asarım" ifadelerini kullanan CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Şevval Sam konseri için dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkardığı öğrenilmişti.
ŞEVVAL SAM'A 5.3 MİLYONLUK KIYAK
CHP'li Konak Belediyesi'nin "Vigor Sanat" isimli şirkete verdiği ihaleye göre Şevval Sam'ın 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapacağı ortaya çıktı.