Vahşet 4’lüsü! Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! 33 dakikada katlettiler

8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası talep edildi. HTS kayıtlarında 4 kişinin Narin'i 33 dakikada katledildiği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve geçtiğimiz aylarda cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Narin Güran'ın katledilmesinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası talep edildi.
HEPSİ EVDEYDİ
İddianamedeki 'dar alan baz çalışması' kayıtları o güne dair önemli detayları ortaya çıkardı. Kayıtlarda Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair bilgiler yer aldı. Söz konusu bilgiler ışığında Narin'i kimin boğduğu tespit edilemezken, daraltılmış baz/HTS kayıtlarına göre cinayet zamanı 4 kişinin de Narin'in öldürüldüğü evde olduğu anlaşıldı. Narin'in 33 dakikada öldürüldüğü belirlendi.