Vahşet 4’lüsü! Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! 33 dakikada katlettiler

HEPSİ EVDEYDİ

İddianamedeki 'dar alan baz çalışması' kayıtları o güne dair önemli detayları ortaya çıkardı. Kayıtlarda Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair bilgiler yer aldı. Söz konusu bilgiler ışığında Narin'i kimin boğduğu tespit edilemezken, daraltılmış baz/HTS kayıtlarına göre cinayet zamanı 4 kişinin de Narin'in öldürüldüğü evde olduğu anlaşıldı. Narin'in 33 dakikada öldürüldüğü belirlendi.