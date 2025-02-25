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Ümraniye'de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

İstanbul'da "köpek" dehşeti yaşandı. Ümraniye'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Köpek sahibi A.K gözaltına alınırken dehşet anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 16:11
Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

İstanbul Ümraniye'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren köpek dehşet saçtı.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi.

Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

"ÜZERİME ATLADI, YÜZÜMÜ ISIRDI"

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!
Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!