Ümraniye’de okul bahçesinde köpek dehşeti... 1 öğretmen 5 öğrenci yaralandı: 1 gözaltı!

İstanbul Ümraniye 'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren köpek dehşet saçtı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi.

Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.