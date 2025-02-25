SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ümraniye’de korku dolu anlar! Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı
Haberler Yaşam Videoları

Ümraniye’de korku dolu anlar! Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 15:42

Ümraniye’de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı. Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.


Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul Boğazı’nda ilginç anlar: "Batman" sörf yaparken "Örümcek Adam" skuter kullandı
25.02.2025Salı
Tuzla'da feci kaza kamerada! Ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
25.02.2025Salı
İZSU’ya ait araçla alkollü sürüş! 19 yaşındaki genç 5 araca çarptı
25.02.2025Salı
Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu!
25.02.2025Salı
Hatay'da borudan sızan suyla çam ağacı buzdan ağaca döndü
25.02.2025Salı
Bunlar da Var
Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi kameralardan kaçmadı 01:44
Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi kameralardan kaçmadı
25.02.2025Salı
Maske düştü müfteri göründü! Dün Başkan Erdoğan’ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti... Kiralık tetikçi büyük utanmazlık 00:59
Maske düştü müfteri göründü!
24.02.2025Pazartesi
Bolu Dörtdivan’da yangın: 2 katlı ev küle döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 01:06
Dörtdivan'da yangın: 2 katlı ev küle döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
25.02.2025Salı
Kısmı af var mı 2025? Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması! 02:20
Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması!
24.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN