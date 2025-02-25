Ümraniye’de okul bahçesinde öğrencilere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Ümraniye’de zincirinden kurtularak okul bahçesine giren, 5 öğrenci ile 1 öğretmeni ısırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi A.K. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Köpeğimin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsü ile saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Olay için üzgünüm" dedi. Ümraniye’de geçtiğimiz gün bir ortaokulda meydana gelen olayda, zincirinden kurtulan köpeğin ısırması sonucunda 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralanmıştı. Olayın ardından köpeğin sahibi A.K. gözaltına alındı.