Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür

26 Şubat 1954
Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu. Başkan Erdoğan hepimizin bildiği gibi Kasımpaşa'da doğdu ve büyüdü. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan.
1960
1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarında iken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı.
1965
Kitapların dışında da bir hayat vardı ve o hayatı erken yaşta öğrendi. 1965 yılında ilkokuldan mezun oldu.
1966
1966 yılında şehrin tek imam-hatip lisesi olan, İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni yatılı olarak kazandı.
1969
Erok Spor Kulübü'nde başladığı futbol hayatına amatör ligde Camialtı Spor Kulübünde devam etti.
1970
Lise döneminde şiir okuma yarışmalarından, liseler arası münazaralara, kompozisyon yarışmaları ve atletizmden, futbol turnuvalarına kadar pek çok sportif, sosyal ve kültürel etkinliğe katıldı.
Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.
Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.
1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.
04 Temmuz 1978
Eğitim, siyaset, ticaret ve sosyal hayattaki erken yaşta gelen başarılarını evlilikle taçlandırdı. Evliliğin birinci yılında, 1979'da ilk oğlu Ahmet Burak Erdoğan dünyaya geldi.
1980
Kişisel kariyerinin yükselişe geçtiği ama memleketin dibe doğru gittiği bir dönemdi. Ve korkulan oldu. 12 Eylül 1980 darbesiyle her şey alt üst oldu. Erdoğan, darbe sonrası siyasetteki görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Siyasete ara verirken, 16 senelik futbol hayatına da nokta koydu. 1981 yılında 2. oğlu Necmettin Bilal Erdoğan doğdu.
MARMARA'DAN MEZUN OLDU ASKERLİĞİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPTI
1981 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Erdoğan, özel sektörde yöneticilik yapmaya başladı. 1982 yılında askere gitti. Yedek subay eğitimini Tuzla'da yaptı. İstanbul Hasdal'da 77. piyade alayında askerliğini tamamladı.
REFAH PARTİSİ İLE SİYASETE GERİ DÖNDÜ
Askerlik sonrası özel sektördeki çalışmalarına devam eden Erdoğan, 1983 yılında kurulan Refah Partisi ile siyasete geri döndü. Aynı yıl ilk kızı Esra Erdoğan dünyaya gözlerini açtı. Havada yeni bir başlangıcın ümidi belirdi.
1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. Aynı yıl kızı Sümeyye Erdoğan dünyaya geldi.
İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.
BABASI AHMET ERDOĞAN 1988 YILINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Sevinçler arka arkaya geldiği gibi, hüzünler de arka arkaya geliyordu. Ve o hüzünlerin en acılarından biri 1988 yılında yaşandı. Babası Ahmet Erdoğan dünya hayatına veda etti.
1994'TE İBB BAŞKANI SEÇİLDİ
27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi.
Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğal gaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.
1997'DE OKUDUĞU ŞİİR NEDENİYLE MAHKUM EDİLDİ
Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.
Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi hâline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.
Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.
28 Mart 2004
2004 yerel seçimleri bu inancın tescili gibiydi. AK Parti yeni bir zafer daha kazandı.
15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve on yıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı.
2007
Recep Tayyip Erdoğan, yolunda kararlılıkla yürümeye devam ederken, önüne yeni engeller çıkmaya devam etti.
22 Temmuz 2007
"Durmak yok, yola devam" diyerek tekrar milletin sinesine döndü.
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke hâline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafî bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.
Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde % 46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.
21 Ekim 2007
21 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi için halkoylamasına gitti. Ve yine milletin dediği oldu.
2008
İstikrar ve güven üzerine kurduğu Yeni Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmeye devam etti. Yıllardır çözülemeyen ve adeta kangrene dönen sorunlara korkmadan neşteri vurdu.
2008
Başta başörtüsü özgürlüğü olmak üzere, demokratik kazanımlardan rahatsız olan vesayet odakları harekete geçti ve AK Parti'ye kapatma davası açtı.