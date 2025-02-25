Babasına zimmetli İZSU aracını kaçırdı! 5 lüks arabaya çarpan genç alkollü çıktı

Kaza, 23 Şubat saat 00.30'da İnönü Caddesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki E.C.A., babasının çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ( İZSU ) ait resmi görev aracını, babasından habersiz aldı.

Araçla İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.C.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında park halindeki 5 lüks araca birden çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan E.C.A.'nın arkadaşı R.A.K., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ÇARPTIĞI ARAÇLARIN LÜKS OLDUĞUNU DUYUNCA ŞOK GEÇİRDİ

Kazanın ardından o bölgede bulunan bir motosiklet sürücüsü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kask kamerasına yansıyan görüntüde 5 araca çarpan E.C.A.'nın babasının aracını kendisinden habersiz aldığını söylediği görüldü. Öte yandan, çarptığı araçların lüks araç olduğunu öğrenen genç şok yaşadı.

