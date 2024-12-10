Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ateş ise, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a, "Müvekkil Nevzat Bahtiyarın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi ile görüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayşe Bahtiyar adına kayıtlı Gsm hattı kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmakta olup iddia edilen görüşmeler Nevzat ile kardeşi Mehmet arasında yapılan görüşmelerdir. Dolayısıyla müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın kendisinin yaşadığı ve karşı tarafa yansıttığı bir eylemi bulunmamaktadır" diyerek karşılık verdi.

Akdağ, "Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile de aynı zaman aralağında 158 görüşmesi var. Şimdi Mehmet Bahtiyar'ın iki hat kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Hem karısına ait hattı hem de kendisine ait hattı ayrı ayrı kullandığını mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Akdağ, daha sonra yaptığı paylaşımda mahkeme heyetinden bazı hususların araştırılmasına yönelik talepleri olduğunu dile getirdi. Akdağ'ın taleplerine yer verdiği paylaşımı şu şekildeydi:

1- Salim GÜRAN'ın kullanmış olduğu el konulan telefonundan adımsayar uygulamasındaki 21 Ağustos saat 15 ile 16 arasındaki verilerin celbini talep ettik. Bakalım o çok itibar edilen baz raporundaki müvekkilin hareketi adımsayardaki verilerle ne kadar uyumlu.

2- Yine Nevzat BAHTİYAR'ın el konulan telefonundaki, mevcut ise adımsayar uygulamasından 21 Ağustos tarihi saat 15 ile 16 arasındaki verilerin celbini talep ettik. Söz konusu veriyi isteme sebebimiz birçok adımsayar uygulamasında yürüme aktivitesi esmadinda konum yardımıyla haritalandırma da yapılıyor olmasıdır. Belki Nevzat'ın patikaya çıkıp çıkmadığı bu sayede anlaşılabilir.

3-Son olarak #Narin kızımızın üzerinde bulunan PSA sıvısı ile ilgili karanlık noktaların aydınlatılabileceğini umut ederek olay öncesine ait Nevzat'ın Google ve varsa Yandex arama geçmişinin celbini talep ettik.