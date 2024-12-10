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Beyoğlu'nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ'ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yapılan kazı çalışmasının ardından yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Yağmur suyu giderleri kapanınca iki daireyi su bastı. Vatandaşlar CHP'li İBB yönetimindeki İSKİ'yi aradıklarını ancak kimsenin gelmediğini söylerken "Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz" sözleri durumun vahametini gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:17
Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kazı çalışmasının ardından yağan yağmurla birlikte yolda çökme meydana geldi.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Olay sonucunda çöken toprak, yağmur suyu giderleri kapatınca sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki 2 daireye ve asansöre su bastı.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

"BU YAĞMUR GECE YAĞSAYDI FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Yusuf Çiçek, "Yoğun yağmurdan dolayı İSKİ'nin mahallemizde yapmış olduğu kazı çalışmasında yol çöktü. Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yani bu yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Çocuğuma zarar gelebilirdi. Hani burada eşyaların her şeyi hesabı verilebilir ama bu tarz bir durumu, bir can kaybının kesinlikle hesabı verilemez. Ucuz atlattık.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Bu arada İSKİ'yi saat 5'ten beri aradık. Şu an saat 9, hala gelmediler. İtfaiye geldi sağ olsun evdeki suyu ve bahçedeki suyu çekti.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Ama İSKİ hala geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz, maalesef gelmediler bekliyoruz. İtfaiye erleri hani olur da İSKİ gelene kadar yine yağmur yağarsa muhtemelen yine su basacaktır buraları.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Tekrar arayın, tekrar gelip boşaltırız dediler. Yani şu an kısır döngünün içerisindeyiz. Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz. Şimdi dua ediyoruz ki, İstanbul'da Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde 'Allah'ım yağmur yağmasın' diye dua ediyoruz şu an. Bu durumdayız" dedi.

Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz
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