Beyoğlu’nda yol çöktü daireleri su bastı! Vatandaştan İSKİ’ye büyük tepki: Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.

Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yani bu yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi.