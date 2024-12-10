Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

10 Aralık Salı: Hava Sıcaklıklarında Önemli Bir Değişiklik Yok Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayı, pus ve sis beklendiğinden, sürücüler ve tarımla uğraşanlar dikkatli olmalı.

Kuvvetli Rüzgar Marmara ve Ege'yi Etkileyecek Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/sa hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Çanakkale ve Edirne'de ise sabah saatlerinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.