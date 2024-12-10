Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.
10 Aralık Salı: Hava Sıcaklıklarında Önemli Bir Değişiklik Yok
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayı, pus ve sis beklendiğinden, sürücüler ve tarımla uğraşanlar dikkatli olmalı.
Kuvvetli Rüzgar Marmara ve Ege'yi Etkileyecek
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/sa hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Çanakkale ve Edirne'de ise sabah saatlerinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Akdeniz
Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağış görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.
İç Anadolu
Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise bölgede don ve sis olaylarına dikkat edilmeli.
Batı Karadeniz
Düzce, Zonguldak ve Bartın'da gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve sis görülebilir.
Vatandaşlara Önemli Uyarılar
Kuvvetli Yağışlara Dikkat
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı.
Denizlerde Hava Durumu
Denizciler için de önemli uyarılar yapıldı. Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boylarının Karadeniz ve Ege'de 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.