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Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji'den İstanbul ve Kocaeli'ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ülke genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 10 ili "sarı kod" ile uyardı. Yetkililer bu bölgelerde kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu raporu haberimizde.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:56 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:00
Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

10 Aralık Salı: Hava Sıcaklıklarında Önemli Bir Değişiklik Yok

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayı, pus ve sis beklendiğinden, sürücüler ve tarımla uğraşanlar dikkatli olmalı.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Kuvvetli Rüzgar Marmara ve Ege'yi Etkileyecek

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/sa hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Çanakkale ve Edirne'de ise sabah saatlerinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Ege
İzmir ve Muğla gibi kıyı illerinde gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın etkisiyle dalga boyları yer yer 3 metreye kadar çıkabilir.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Akdeniz
Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağış görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

İç Anadolu
Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise bölgede don ve sis olaylarına dikkat edilmeli.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Batı Karadeniz
Düzce, Zonguldak ve Bartın'da gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve sis görülebilir.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Kuvvetli Yağışlara Dikkat
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Rüzgar Riskine Karşı Önlem Alın
Kuzey Ege ve Marmara'da etkili olacak kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Denizlerde Hava Durumu

Denizciler için de önemli uyarılar yapıldı. Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boylarının Karadeniz ve Ege'de 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...

Meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate alarak planlarınızı gözden geçirmeyi unutmayın. Yağışların ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşayanlar için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.

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