Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!
Didem Gülmez, katıldığı bir canlı yayında SMA hastası çocuğu için toplanan parayı evli bir adamla yediğini itiraf etti. Türkiye'nin konuştuğu olayda detaylar da ortaya çıktı. İddialara göre Gülmez, bağış parasıyla 4 lüks araç aldı ve oto galeri ile oto yıkama açtı.
11.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 11.12.2022 13:18
SMA'lı talihsiz yavru ise 21 Haziran 2022'de hayata gözlerini kapadı. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.
Buna göre; 38 yaşındaki anne Didem Gülmez, oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para topladı.
Ayten Keser isimli bir kadın ise Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini anlattı.