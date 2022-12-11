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Haberler Güncel Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

Didem Gülmez, katıldığı bir canlı yayında SMA hastası çocuğu için toplanan parayı evli bir adamla yediğini itiraf etti. Türkiye'nin konuştuğu olayda detaylar da ortaya çıktı. İddialara göre Gülmez, bağış parasıyla 4 lüks araç aldı ve oto galeri ile oto yıkama açtı.

11.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 11.12.2022 13:18
Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

Antalya'da dünyaya gelen Mustafa Yağız Gülmez'in 10 aylıkken SMA hastası olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

İzinsiz olarak başlatılan kampanya sonrasında baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan tutuklandı.

Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

SMA'lı talihsiz yavru ise 21 Haziran 2022'de hayata gözlerini kapadı. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.

Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

Buna göre; 38 yaşındaki anne Didem Gülmez, oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para topladı.

Türkiye’nin konuştuğu Didem Gülmez’den skandal itiraf! SMA hastası çocuğu için toplanan parayı işte böyle yemiş!

Ayten Keser isimli bir kadın ise Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini anlattı.

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