Kemal Kılıçdaroğlu dün dediğini bugün yine yalanladı! CHP liderinin EYT çelişkisi
Başkan Erdoğan'ın yıllardır söylediği "Çözerse AK Parti çözer" mottosu, EYT konusunda da gerçek oluyor. AK Parti tarafından yapılan çalışma ile EYT sorunu da çözüm buluyor. Ocak ayında EYT teklifinin hayata geçmesi beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine buradan siyasi rant elde ederek kendisine pay çıkarma peşine düştü. "EYT sorununu Bay Kemal çözer" diyen CHP liderinin, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylemişti.
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmalar sürüyor.
"EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU: "EMEKLİLİK YAŞININ KADINLARDA 55'E, ERKEKLERDE 60'A YÜKSELTİLMESİNİN MEZARDA EMEKLİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ GEREKİR"
Kemal Kılıçdaroğlu, 1995 Eylül ayında yayınlanan "35 Soruda SSK Gerçeği" kitapçığında SSK Genel Müdürü olarak sunuş yazısı yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik yaşının kadınlarda 55, erkeklerde 60 olması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu kitapçıkta emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerekçeleri şöyle anlatılıyor:
"Bu kitapçık, ilk borçlanma yasasının çıktığı 1969 yılından bu yana, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda başlayan geri gidişin bugün vardığı sonuçları özetlemektedir. 1950'lerin, 60'ların görkemli kurumu 1990'larda niçin ve nasıl bu duruma geldi."
"Bu kitapçık, dünyanın en cömert sosyal sigortacılık anlayışı ile ne kadar yol alınabileceği de gösteriyor. Bir diğer anlatımla, bugünkü sosyal sigortacılık anlayışı kurumu ekonominin kara deliği haline getirdi. Türkiye'de artık Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, sosyal yardımı kurumu olmaktan çıkarılması gerekir."
"Bu kitapçıktaki soru ve yanıtlarda çözümler de var."
"Bu kitapçığın asıl amacı TBMM'de bulunan yasa tasarısının, daha sağlıklı tartışılmasına katkıda bulunmaktır. Rahat okunabileceğine inandığımız bu kitapçık, umarız amacına ulaşır."
SSK Genel Müdürü
"Emeklilik yaşı hemen hemen hiçbir ülkede popülizmin malzemesi olamaz. Çünkü faturası çok ağırdır. Bugün bu ağır faturayı Türkiye ödemektedir."
Soru 7: "Sosyal Güvenlik Kurumu mevcut alacaklarını tahsil etse, içine düştüğü finansman dar boğazından kurtulur mu?"
"Kesinlikle hayır. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun finansman sorunu artık bir tahsilat sorunu olmaktan çıkmıştır. Çünkü SSK, tüm prim tahakkuklarını yüzde 100 tahsil etse bile bir aylık emekli maaşı ödemelerini dahi karşılayamamaktadır. Kaldı ki sigortalıların tümü için prime esas kazanç üst sınırından ve her ay 30 gün üzerinden yüzde 100 olarak prim tahsil edilse dahi, toplanacak primler yaklaşık 11.9 trilyon lira olmakta ve bu dahi emekli aylıklarını karşılayamamaktadır. Çünkü SSK'nın bir aylık emekli maaşı ödemeleri toplamı 12,8 trilyon lirayı aşmıştır."
Soru 18- Kanun tasarısında öngörülen emeklilik yaşı ve artırılan prim ödeme gün sayısı "mezarda emeklilik" olarak değerlendirilebilir mi?
"Bugün ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı'nın verilerine göre 55 yaşındaki bir kadının geri kalan ömrü ortalama 22 yıl, 60 yaşındaki bir erkeğin ise 16 yıldır. Dolayısıyla emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak değerlendirilmemesi gerekir."