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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? sorusu haftanın ilk günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken sıcaklıklar düşecek. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

12.12.2022 09:03 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:40
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Akdeniz Bölgesi için yayınlanan fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı devam ederken Meteoroloji, sıcaklık düşüşü konusunda uyardı.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı;

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SON DAKİKA