HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Donacağız! | 12 Aralık 2022 hava durumu

YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı;