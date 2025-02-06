6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın çifte deprem felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti.
Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır hasar görüldü.
Asrın felaketi sonrası devlet milletiyle el ele verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet deprem bölgelerinin küllerinden doğması için asrın ihya çalışmasını yürüttü.
KÜLTÜR SANAT ÇARŞISI AYAĞA KALDIRILDI
Bu projelerden biri de, Hatay Valiliği ile AFAD tarafından başlatılan ve kısa süre içinde tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı oldu. Defne ilçesinde yapımı tamamlanan çarşı, Aralık 2024'te hizmete açıldı.
TAKVİM.COM.TR YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
Bu kapsamda Takvim.com.tr, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki ihya çalışmalarını yerinde görüntüledi.
İşte teslim edilmeye hazır TOKİ konutlarından kareler...