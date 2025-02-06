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Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

Takvim.com.tr, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki ihya çalışmalarını yerinde görüntüledi. Ekibimizden Fatma Gül ve Mehmet Özkan Hatay'daki Kültür ve Sanat Çarşı'nın yeni halini ve teslim edilmeye hazır TOKİ konutlarını inceledi. A'dan Z'ye her şeyi tam, modern ve ferah konutlar büyük beğeni topladı.

Fatma Gül takvim.com.tr Fatma Gül
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:04
Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın çifte deprem felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır hasar görüldü.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

Asrın felaketi sonrası devlet milletiyle el ele verdi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları



Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet deprem bölgelerinin küllerinden doğması için asrın ihya çalışmasını yürüttü.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

KÜLTÜR SANAT ÇARŞISI AYAĞA KALDIRILDI

Bu projelerden biri de, Hatay Valiliği ile AFAD tarafından başlatılan ve kısa süre içinde tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı oldu. Defne ilçesinde yapımı tamamlanan çarşı, Aralık 2024'te hizmete açıldı.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları



TAKVİM.COM.TR YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ

Bu kapsamda Takvim.com.tr, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki ihya çalışmalarını yerinde görüntüledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

İşte teslim edilmeye hazır TOKİ konutlarından kareler...

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları

- Takvim.com.tr TOKİ konutlarını inceledi.

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