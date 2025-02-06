Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır hasar görüldü.

KÜLTÜR SANAT ÇARŞISI AYAĞA KALDIRILDI



Bu projelerden biri de, Hatay Valiliği ile AFAD tarafından başlatılan ve kısa süre içinde tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı oldu. Defne ilçesinde yapımı tamamlanan çarşı, Aralık 2024'te hizmete açıldı.



