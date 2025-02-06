Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Bu anlamda düşük KPSS puanı ile memur olmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler mevcut. Memur olmak isteyen adaylar için yayınlanan güncel ilanlar şu şekilde:
Manisa Turgutlu Belediyesi – Memur Alımı (07.02.2025)
Niğde Alay Belediyesi – Memur Alımı (06.02.2025)
Sivas Güneykaya Belediyesi – Memur Alımı (07.02.2025)
Uşak Eşme Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)
Afyonkarahisar Çay Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (07.02.2025)
Manisa Kula Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)
Rize Kalkandere Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (22.02.2025)
Elazığ Beyhan Belediyesi – Memur Alımı (21.02.2025)
Kırklareli İl Özel İdaresi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)
Aydın Yenipazar Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (21.02.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İtfaiye Eri, Zabıta Memuru ve Memur Alımı (16.02.2025)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) – Memur Alımı (16.02.2025)
İzmir Büyükşehir Belediyesi – İtfaiye Eri Alımı (28.02.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı (16.04.2025)
Gelir İdaresi Başkanlığı – Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı (20.02.2025)
İçişleri Bakanlığı – İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavı (21.03.2025)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – Uzman Yardımcılığı Sınavı (14.02.2025)
Savunma Sanayii Başkanlığı – Uzman Yardımcılığı Sınavı (09.04.2025)
Ticaret Bakanlığı – Kimyager Alımı (14.02.2025)
Kamu kurumları tarafından yapılan alımlar, belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek olup, başvuru şartları ve süreçleri her ilan için değişkenlik göstermektedir. Adayların, başvurularını yapmadan önce ilanların detaylarını dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.
Kaynak: Güncel memur alımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır