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Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Türkiye genelinde kamu kurumları, belediyeler ve bakanlıklar tarafından yeni memur alımı ilanları yayımlandı. Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu ilanlar, farklı KPSS puan türlerine göre başvuru yapabilecek adaylara hitap ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:46
Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Bu anlamda düşük KPSS puanı ile memur olmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler mevcut. Memur olmak isteyen adaylar için yayınlanan güncel ilanlar şu şekilde:

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Belediye Memur Alımları

Manisa Turgutlu Belediyesi – Memur Alımı (07.02.2025)

Niğde Alay Belediyesi – Memur Alımı (06.02.2025)

Sivas Güneykaya Belediyesi – Memur Alımı (07.02.2025)

Uşak Eşme Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Afyonkarahisar Çay Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (07.02.2025)

Manisa Kula Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)

Rize Kalkandere Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (22.02.2025)

Elazığ Beyhan Belediyesi – Memur Alımı (21.02.2025)

Kırklareli İl Özel İdaresi – Sözleşmeli Personel Alımı (14.02.2025)

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Aydın Yenipazar Belediyesi – Sözleşmeli Personel Alımı (21.02.2025)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İtfaiye Eri, Zabıta Memuru ve Memur Alımı (16.02.2025)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) – Memur Alımı (16.02.2025)

İzmir Büyükşehir Belediyesi – İtfaiye Eri Alımı (28.02.2025)

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Bakanlık ve Kamu Kurumu Alımları

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı (16.04.2025)

Gelir İdaresi Başkanlığı – Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı (20.02.2025)

İçişleri Bakanlığı – İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavı (21.03.2025)

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – Uzman Yardımcılığı Sınavı (14.02.2025)

Savunma Sanayii Başkanlığı – Uzman Yardımcılığı Sınavı (09.04.2025)

Ticaret Bakanlığı – Kimyager Alımı (14.02.2025)

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Başvuru Süreci ve Detaylar

Kamu kurumları tarafından yapılan alımlar, belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek olup, başvuru şartları ve süreçleri her ilan için değişkenlik göstermektedir. Adayların, başvurularını yapmadan önce ilanların detaylarını dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.

Hemen başvur! Az önce ilanlar geldi; 50 puanla bile memur olabilirsin

Kaynak: Güncel memur alımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır