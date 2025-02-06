Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.
Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunuldu.
Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.
Başkan Erdoğan'dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket.