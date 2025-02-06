Başkan Erdoğan’dan asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşa özel plaket!

Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri yer aldı.