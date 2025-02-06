Hatay Deprem Şehitliği'nde "Şubat hiç gelmesin" feryadı... "Ailemden 44 kişiyi kaybettim" | 6 aylık Alp'in mezarını süsleyen oyuncaklar

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçti.
7,7 Pazarcık ve 7,6 Elbistan merkezli depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da yıkımlara yol açtı.
Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır hasar görüldü.
53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.
Asrın felaketi sonrası devlet milletiyle el ele verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerini kapsayan asrın ihya çalışmaları el birliğiyle yapıldı.
TAKVİM.COM.TR HATAY'DA
Takvim.com.tr, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anma programına katıldı.
Sunucu Editörümüz Fatma Gül, Hatay Deprem Şehitlerinin medfun olduğu mezarlıktaki duygu ve hüzün dolu anlara tanıklık etti.
DEPREM ŞEHİTLİĞİNDE HÜZÜN DOLU ANLAR
Yakınını kaybeden genç bir kadının sabah gün ışımadan mezar başında hüzünle beklediği görüldü.
Her bir kabir başında dualar yükseldi.
"ŞUBAT AYININ GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM"
Elinde Kur'an-ı Kerim'le eşinin kabri başında dua eden yaşlı bir kadın, "Ben bu kadar kişiyi görüyorum (mezarlıkta) içim yanıyor. Hiç unutulmaz ki... Şubat ayının gelmesini istemiyorum" dedi.
"AİLEMDEN 44 KİŞİYİ KAYBETTİM"
Mezarlıkta dua eden bir adam aynı aileden 44 kişiyi kaybettiği belirtip, mezarları işaret ederek "Bir aile burada yatıyor" dedi.
İÇLİ İÇLİ BABASI İÇİN AĞLADI
Babasının mezarı başında içli içli ağlayan genç bir kadının sessiz çığlığı yürekleri burktu.
Mezar taşları sadece doğum ve ölüm tarihlerinden ibaret değildi...
Nice yaşanmışlıkların, yaşanamayan günlerin, ömrünün baharında solan güllerin acı bir şekilde göçüp gidişini temsil ediyordu.
HENÜZ 6 AYLIK... YATAĞI BAŞINDA OLMASI GEREKEN OYUNCAĞI MEZARI BAŞINDA
Onlardan biri de henüz 6 aylıkken depremde can veren minik Alp Altınçekiç'in kabri idi. Yatağının başına koyduğu en sevdiği oyuncağı şimdi mezarı başında idi.