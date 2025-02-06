Hatay Deprem Şehitliği'nde "Şubat hiç gelmesin" feryadı... "Ailemden 44 kişiyi kaybettim" | 6 aylık Alp'in mezarını süsleyen oyuncaklar

Sunucu Editörümüz Fatma Gül , Hatay Deprem Şehitlerinin medfun olduğu mezarlıktaki duygu ve hüzün dolu anlara tanıklık etti.





"ŞUBAT AYININ GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM"



Elinde Kur'an-ı Kerim'le eşinin kabri başında dua eden yaşlı bir kadın, "Ben bu kadar kişiyi görüyorum (mezarlıkta) içim yanıyor. Hiç unutulmaz ki... Şubat ayının gelmesini istemiyorum" dedi.