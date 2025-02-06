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Hatay Deprem Şehitliği'nde "Şubat hiç gelmesin" feryadı... "Ailemden 44 kişiyi kaybettim" | 6 aylık Alp'in mezarını süsleyen oyuncaklar

Takvim.com.tr'den Fatma Gül, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Acı ilk günkü gibi tazeydi. Deprem şehitlerinin medfun olduğu mezarlıkta kimi eşine, kimi babasına, kimi evladına kimi ise dedesine içli içli gözyaşı döktü. Kur'an okuyan yaşlı bir kadının "Şubat ayının gelmesini istemiyorum" sözleri ve henüz 6 aylıkken can veren minik Alp'in yatağı başında olması gereken oyuncağın mezarı başında olması yürek burktu. Dua eden bir kişi "Ailemden 44 kişi kaybettim, bir aile burada yatıyor" dedi.

Fatma Gül takvim.com.tr Fatma Gül
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 09:09
Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçti.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

7,7 Pazarcık ve 7,6 Elbistan merkezli depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da yıkımlara yol açtı.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır hasar görüldü.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar



53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Asrın felaketi sonrası devlet milletiyle el ele verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerini kapsayan asrın ihya çalışmaları el birliğiyle yapıldı.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

TAKVİM.COM.TR HATAY'DA

Takvim.com.tr, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anma programına katıldı.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Sunucu Editörümüz Fatma Gül, Hatay Deprem Şehitlerinin medfun olduğu mezarlıktaki duygu ve hüzün dolu anlara tanıklık etti.


DEPREM ŞEHİTLİĞİNDE HÜZÜN DOLU ANLAR

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Yakınını kaybeden genç bir kadının sabah gün ışımadan mezar başında hüzünle beklediği görüldü.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Her bir kabir başında dualar yükseldi.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar



"ŞUBAT AYININ GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM"

Elinde Kur'an-ı Kerim'le eşinin kabri başında dua eden yaşlı bir kadın, "Ben bu kadar kişiyi görüyorum (mezarlıkta) içim yanıyor. Hiç unutulmaz ki... Şubat ayının gelmesini istemiyorum" dedi.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

"AİLEMDEN 44 KİŞİYİ KAYBETTİM"

Mezarlıkta dua eden bir adam aynı aileden 44 kişiyi kaybettiği belirtip, mezarları işaret ederek "Bir aile burada yatıyor" dedi.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

İÇLİ İÇLİ BABASI İÇİN AĞLADI

Babasının mezarı başında içli içli ağlayan genç bir kadının sessiz çığlığı yürekleri burktu.


Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Mezar taşları sadece doğum ve ölüm tarihlerinden ibaret değildi...

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

Nice yaşanmışlıkların, yaşanamayan günlerin, ömrünün baharında solan güllerin acı bir şekilde göçüp gidişini temsil ediyordu.

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

HENÜZ 6 AYLIK... YATAĞI BAŞINDA OLMASI GEREKEN OYUNCAĞI MEZARI BAŞINDA

Onlardan biri de henüz 6 aylıkken depremde can veren minik Alp Altınçekiç'in kabri idi. Yatağının başına koyduğu en sevdiği oyuncağı şimdi mezarı başında idi.


Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği

Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar

-Takvim.com.tr'nin objektifinden Hatay Deprem Şehitliği