Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: "12 yavrumu kaybettim" diyen yaşlı kadından ağıt

Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Mehmet Özkan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Acı ilk günkü gibi tazeydi...



Deprem şehitlerinin medfun olduğu mezarlıkta kimi eşine, kimi babasına, kimi evladına kimi ise dedesine içli içli gözyaşı döktü. Her bir kabir başında dualar yükseldi.



"4 GÜN ENKAZDA KALDIK, ANNEM 3 GÜN SONRA VEFAT ETTİ"



Depremzede Emine de annesi ve yitirdiği aile fertleri için mezarlıkta idi. Duygularını Takvim.com.tr ile paylaştı.