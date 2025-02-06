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Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: "12 yavrumu kaybettim" diyen yaşlı kadından ağıt

Takvim.com.tr, Narlıca Deprem Şehitliği'nde yürek yakan enstantaneler, kelimeleri boğazda düğümleyen anlara tanıklık etti. "4 gün enkazda kaldık, 3 gün sonra annem vefat etti" diyen Emine ağladı, biz ağladık. Sunucu editörümüz Fatma Gül, talihsiz kızı sarılarak teselli etti. İkili gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı bir kadın ise evlatları ve torunlarının kabirleri başında ağıt yaktı: "12 yavrumu kaybettim, hepsine hakkım helal olsun"

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:06
Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: 12 yavrumu kaybettim diyen yaşlı kadından ağıt

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    Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Mehmet Özkan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Acı ilk günkü gibi tazeydi...

    Deprem şehitlerinin medfun olduğu mezarlıkta kimi eşine, kimi babasına, kimi evladına kimi ise dedesine içli içli gözyaşı döktü. Her bir kabir başında dualar yükseldi.

    ''4 gün enkaz altında kaldım, annem yanımda hayatını kaybetti"


    "4 GÜN ENKAZDA KALDIK, ANNEM 3 GÜN SONRA VEFAT ETTİ"

    Depremzede Emine de annesi ve yitirdiği aile fertleri için mezarlıkta idi. Duygularını Takvim.com.tr ile paylaştı.

    ʺ4 gün enkazda kaldık, 3 gün sonra annem vefat ettiʺ diyen Emine ağladı, biz ağladık (Takvim.com.tr)ʺ4 gün enkazda kaldık, 3 gün sonra annem vefat ettiʺ diyen Emine ağladı, biz ağladık (Takvim.com.tr)


    Annesiyle birlikte 4 gün enkazda kalan Emine "Bu acının tarifi yok" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

    3. gün annesine kaybettiğini söyleyen talihsiz kız çocuğu şu ifadeleri kullandı:

    Ben 4 gün enkazda kaldım, annemle birlikteydim. Annem 3 gün yaşadı sonrasına vefat etti. Beş dakikada bir "Anne" diyordum.

    3 gün sonra ben bir anda uyuyakaldım. Sonrasında annem vefat etmiş.

    Ailemden 12 kişi vefat etti, teyzemlerim, dayılarım, yengem vefat etti. Bu acının tarifi yok, gerçekten çok kötü.

    ʺ4 gün enkazda kaldık, 3 gün sonra annem vefat ettiʺ diyen Emine ağladı, biz ağladık (Takvim.com.tr)ʺ4 gün enkazda kaldık, 3 gün sonra annem vefat ettiʺ diyen Emine ağladı, biz ağladık (Takvim.com.tr)


    EMİNE AĞLADI, FATMA AĞLADI, BİZ AĞLADIK...

    Kelimeleri boğazda düğümleyen bu sözle sonrası Emine, sunucu editörümüz Fatma Gül'e sarıldı. Gül de Emine'yi teselli etti.

    İkili gözyaşlarına hakim olamadı. Narlıca Deprem Şehitliği'nde duygusal anlar yaşandı.

    ʺ12 yavrumu kaybettim, hepsine hakkım helal olsunʺ diye ağıt yakan yaşlı kadın (Takvim.com.tr)ʺ12 yavrumu kaybettim, hepsine hakkım helal olsunʺ diye ağıt yakan yaşlı kadın (Takvim.com.tr)


    YAŞLI KADININ DİNMEYEN YÜREK YARASI: 12 EVLADIMI KAYBETTİM

    Deprem şehitliğinde evlatları ve torunlarının mezarı başında göz yaşı döken yaşlı bir teyze ise yürekleri dağladı.

    Asrın felaketinde 12 evladını kaybetti



    "12 yavrumu kaybettim, hepsine hakkım helal olsun" diye ağıt yakan yaşlı kadın, "Canım benim Rıfat'ım, hakkım helal olsun sizlere yavrularım. 12 çocuğum gitti. Yavrularım nelerle besledim sizleri... Mekanınız cennet olsun. 18 gün sonra enkazdan çıkarıldılar" şeklinde konuştu.

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