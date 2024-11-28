Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ Suavi'nin bu paylaşımına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. O kullanıcılar, sanatçının asıl soruyu yanıtlamaktan kaçındığına dikkat çekerek, şu soruları yönelttiler: Ağaç kesildi mi? Kesilmedi mi? Soru basit

Ağaç kestiğin doğru mu?

Neden asıl soruya cevap veriyorsun?

Bir başka kullanıcı ise "Bu inşaat sizin mi? Bodrum'da bir inşaatınız var mı? Ağaç kestiniz mi? Bunlar yalan ben inşaatçı değil sanatçıyım deyin, olsun bitsin" ifadelerine yer verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ise olayla ilgili inceleme başlattı.

ENDEMİK BİTİKİLER OLABİLİR Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede endemik bitki ve ağaç türü incelemesinde bulunacağı öğrenildi. Villa projesi için kesilen ağaç ve bitkiler arasında endemik türlerin olabileceği ifade edildi. Suavi'nin çevreciliği sözde kaldı! CHP'li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi