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Akbelen'de protestocu Yakakent'te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Muğla Akbelen'de çevre savunuculuğuna soyunan şarkıcı Suavi'nin adı ağaç katliamı ile anılıyor. Şarkıcının, Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı tespit edilirken, komşularının CİMER şikayetlerine CHP'li belediyenin tepkisiz kaldığı öğrenildi. Suavi sosyal medyadan haberleri yalanlarken, vatandaşlar ise tepki gösterdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme başlattığı bilgisine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:50
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diyerek provokasyon yapan şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığı öğrenildi.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Çevreci kimliğiyle bilinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kestiği bilgisine ulaşıldı.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

CİMER ŞİKAYETİ İLE BİLDİRİLDİ

Ünlü sanatçının lüks villa projesinin mevcut imar mevzuatına aykırılık taşıdığı da ortaya çıkarken, Bodrum halkı tarafından tepkiyle karşılanan olayın CİMER şikayetleri ile gündeme getirildiği tespit edildi.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Yakaköy sakinleri, Suavi'yi Bodrum'un kimliğine zarar vermekle suçlarken, CHP'li belediye ise ağaç katliamına sessiz kaldı.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

SUAVİ İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabından söz konusu haberleri yalanlayan Suavi, hakkında karalama kampanyası başlatıldığını iddia etti.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Suavi'nin bu paylaşımına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. O kullanıcılar, sanatçının asıl soruyu yanıtlamaktan kaçındığına dikkat çekerek, şu soruları yönelttiler:

Ağaç kesildi mi? Kesilmedi mi? Soru basit
Ağaç kestiğin doğru mu?
Neden asıl soruya cevap veriyorsun?

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Bir başka kullanıcı ise "Bu inşaat sizin mi? Bodrum'da bir inşaatınız var mı? Ağaç kestiniz mi? Bunlar yalan ben inşaatçı değil sanatçıyım deyin, olsun bitsin" ifadelerine yer verdi.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

ENDEMİK BİTİKİLER OLABİLİR

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede endemik bitki ve ağaç türü incelemesinde bulunacağı öğrenildi. Villa projesi için kesilen ağaç ve bitkiler arasında endemik türlerin olabileceği ifade edildi.

Suavinin çevreciliği sözde kaldı! CHPli belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi
Suavi'nin çevreciliği sözde kaldı! CHP'li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi

Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

İşte neredeyse bitmek üzere olan villanın fotoğrafı...

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