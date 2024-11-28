Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diyerek provokasyon yapan şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığı öğrenildi.
Çevreci kimliğiyle bilinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kestiği bilgisine ulaşıldı.
CİMER ŞİKAYETİ İLE BİLDİRİLDİ
Ünlü sanatçının lüks villa projesinin mevcut imar mevzuatına aykırılık taşıdığı da ortaya çıkarken, Bodrum halkı tarafından tepkiyle karşılanan olayın CİMER şikayetleri ile gündeme getirildiği tespit edildi.
Yakaköy sakinleri, Suavi'yi Bodrum'un kimliğine zarar vermekle suçlarken, CHP'li belediye ise ağaç katliamına sessiz kaldı.
KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ
Suavi'nin bu paylaşımına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. O kullanıcılar, sanatçının asıl soruyu yanıtlamaktan kaçındığına dikkat çekerek, şu soruları yönelttiler:
Ağaç kesildi mi? Kesilmedi mi? Soru basit
Ağaç kestiğin doğru mu?
Neden asıl soruya cevap veriyorsun?
Bir başka kullanıcı ise "Bu inşaat sizin mi? Bodrum'da bir inşaatınız var mı? Ağaç kestiniz mi? Bunlar yalan ben inşaatçı değil sanatçıyım deyin, olsun bitsin" ifadelerine yer verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ise olayla ilgili inceleme başlattı.
ENDEMİK BİTİKİLER OLABİLİR
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede endemik bitki ve ağaç türü incelemesinde bulunacağı öğrenildi. Villa projesi için kesilen ağaç ve bitkiler arasında endemik türlerin olabileceği ifade edildi.