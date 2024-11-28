Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kızların anneleri Suphiye Orancı ve başka ünlü isimler hakkında ortaya atılan diğer iddialar da oldukça dikkat çekiciydi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olabileceğini ifade etti.

MAHKEME REDDETTİ Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan hakkında mahkemenin kararını verdiği öğrenildi. Mahkeme, daha önce yapılan DNA testine istinaden davayı reddetti. Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

ÇOK SAYIDA GRİ ALAN VAR Gülatan'ın avukatları; yargılamada çok sayıda gri alan olduğunu ileri sürdü. İşte o şüpheli durumlar...