Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
Kızların anneleri Suphiye Orancı ve başka ünlü isimler hakkında ortaya atılan diğer iddialar da oldukça dikkat çekiciydi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olabileceğini ifade etti.
MAHKEME REDDETTİ
Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan hakkında mahkemenin kararını verdiği öğrenildi. Mahkeme, daha önce yapılan DNA testine istinaden davayı reddetti. Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.
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ANTALYA YERİNE İZMİR TERCİH EDİLDİ
İddialara göre, dava 2022 yılında Isparta Aile Mahkemesi'nde açıldı. Dava dosyasına hakim G. A. bakıyordu. Mahkeme, Dündar'la Dilara Gülatan arasındaki bağın ortaya çıkarılabilmesi için DNA incelemesi ve eşleştirmesinin yapılmasına hükmetti. Ancak mahkeme Metin Akpınar'ın da babalık davasındaki DNA incelemesini gerçekleştiren Antalya Adli Tıp Kurumu yerine İzmir Adli Tıp Kurumu'nu tercih etti. Gülatan'ın avukatları 3 kez itiraz etti ancak Hakim G.A.'nın kararı değişmedi.
AVUKATLAR ALANA ALINMADI
Uğur Dündar'dan geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde DNA için örnek alındı. Gülatan'ın avukatları da hastanede bulunuyordu ancak Uğur Dündar'ın DNA örneğini verdiği alana avukatlar alınmadı.
KAN ÖRNEĞİNİN BOZULMUŞ OLMA İHTİMALI VAR
İzmir'deki Adli Tıp incelemesi Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023'tü ancak Dilara G. ve Dündar'dan kan örnekleri Ekim-Kasım 2023 süre zarfında alındı. Kan örneği alındığı tarihten sonra geçen 7 aylık sürede örneklerin bozulma ihtimali vardı. Örnekler aynı anda alınmalıydı ancak iki taraftan bir buçuk ay arayla kan örneği alındı.
Yönetmelikte yer alan 'Kuru kan örneği' alınması uygulamasına gidilmedi. Kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nun yeni binasına taşınma dönemindeyken alındı. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örnekler tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutuluyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor.
Ancak Dündar ve Dilara Gülatan arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ
İzmir Adli Tıp'ın raporu mahkemeye geçtiğimiz mart ayında gönderildi. Bu esnada davaya G.A. yerine D.S. isimli hakim bakmaya başladı. Mahkeme başkanı dosyaya bakmaya başlar başlamaz karar vererek Uğur Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılarak davanın reddine karar verdi.
"HAMAM BÖCEĞİ ARAMAYA BENZEMEZ"
Karara tepki gösteren Duygu Nebioğlu da sosyal medya hesabından ablası Dilara Gülatan'a destek verdi. "DNA testi böyle yapılır. Korkun yoksa paylaş " diyen Nebioğlu, "Ayrıca bir tutam saç koparılmaz. Tek saç telin ve yedek 2. Saç telin kaybolması anında yeterli olacaktır, Duayen Gazeteci merdiven altında hamam böceği aramaya benzemez " ifadelerini kullandı.
Kendisinin ve ikiz kardeşinin DNA sürecine ilişkin de bilgiler paylaşan Nebioğlu, şu ifadelere yer verdi:
Özel laboratuvarda 2020 yılında DNA Testimizi yaptırmaya gittiğimiz de 4'er Tüp kullanıldı. Biri bizim seçtiğimiz
laboratuvara ve karşı tarafın seçtiği laboratuvara gönderildi. Biyolojik babamızın DNA'sı dayım tarafından kontrol yani
gözlemi altında alındı. Metin Akpınar'ın DNA'sı dayıma teslim edildi. 24 saat dolmadan
da birbirimizin DNA'larını iki farklı laboratuvarlara aynı anda teslim ettik. 2023 yılında adli tıp için verdiğim DNA
olay yeri inceleme tarafından alındı ve soğuk zincire teslim edildi. Buz kalıplarıyla jandarma eşliğinde sonuna kadar takibini yaptım.