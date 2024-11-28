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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde ağaç katliamı: Çevre Bakanlığı inceleme başlattı!
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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde ağaç katliamı: Çevre Bakanlığı inceleme başlattı!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 17:14

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde 40 ağacın kesildiği iddiası üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki 40 ağacın kesilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın arazisine yapılan evlerin bulunduğu alandaki ağaçların kesildiği yönündeki ihbar üzerine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda inceleme yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan mimari projedeki 'Ağaç Rölöve paftasında' parsel içerisinde daha önce 40 ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi. Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı belirlendi. Yapılan incelemeler kapsamında, 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.

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