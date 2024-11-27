Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen'de ağaçların kesildiğine yönelik algı yaratan ve tepki gösteren sanatçı Suavi 'nin Bodrum Yakakent'te yaptırdığı villa için yan parseldeki kamuya ait parkta bulunan tescilli ağaçları söküğü ortaya çıktı.

Çevreci kimliğiyle bilinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kestiği öğrenildi.