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Suavi'nin çevreciliği sözde kaldı! CHP'li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi

Muğla Akbelen'de çevre savunuculuğuna soyunan şarkıcı Suavi'nin maskesi düştü. Daha önce 'ağaçlar kesiliyor' şeklinde algı operasyonuna girişen ve sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcının, Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı tespit edildi. Bina projesinin mevcut imar mevzuatına aykırılık taşıdığı da ileri sürüldü. Bu durum Suavi'nin çevreci tutumunu sorgulatırken, CHP'li belediyenin konuyla ilgili CİMER şikayetlerine tepkisiz kaldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:45 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:59
Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen'de ağaçların kesildiğine yönelik algı yaratan ve tepki gösteren sanatçı Suavi'nin Bodrum Yakakent'te yaptırdığı villa için yan parseldeki kamuya ait parkta bulunan tescilli ağaçları söküğü ortaya çıktı.

Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi

Çevreci kimliğiyle bilinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kestiği öğrenildi.

Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi

Projesinde 18. Madde uygulaması yaptırmayan Suavi'nin DSİ'den izin almadan dereye duvar ördüğü bilgisine de ulaşıldı.

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