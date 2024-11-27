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Narin Güran cinayetinde "Güran ailesinin" toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de girdi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:37 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:40
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

NARİN'İN EN YAKINLARI TUTUKLU!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

NEVZAT SALİM'İ AİLE NEVZAT'I SUÇLADI

Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 6 Kasım'da görülen duruşmalarda küçük kızın cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını öne sürdü. Güran ailesi ise cinayeti Nevzat'ı suçladı. Mahkeme heyeti 3 gün süren ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

26 Aralık'ta yapılacak duruşma beklenirken Narin Güran'ın ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

GÖRÜNTÜLER DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

SALİM GÜRAN'IN KULLANDIĞI ARACIN EĞERTUTMAZ DERESİ CİVARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Öte yandan dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta gece saatlerinde, Narin'in cansız bedeninin gizlendiği Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü yer alıyor.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasında bulunuyor.

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!

Üç bilirkişi tarafından HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan ve dava dosyasında bulunan raporda ise "Salim Güran'ın olay günü (21 Ağustos) HTS kayıtlarına göre saat 22.47 sıralarında, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer almıştı.

Salim Güran Narinin cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı
Salim Güran Narin'in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı

Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
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