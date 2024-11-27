Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

GÖRÜNTÜLER DEŞİFRE EDİLECEK Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

SALİM GÜRAN'IN KULLANDIĞI ARACIN EĞERTUTMAZ DERESİ CİVARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA Öte yandan dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta gece saatlerinde, Narin'in cansız bedeninin gizlendiği Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü yer alıyor.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasında bulunuyor. İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.