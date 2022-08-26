SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde tarihi başarı! SİPER yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdi

Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor.