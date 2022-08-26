Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! KIZIELMA Samsun'a gönderildi
Türk SİHA'larının mucitlerinden Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin heyecanla beklediği KIZILELMA hakkında paylaşımda bulundu. Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın 2.üretim prototipinin Samsun'a gönderildiğini duyurdu.
26.08.2022 22:38 - Son Güncelleme: 26.08.2022 22:38
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından KIZILELMA ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar resmi sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar'ın paylaşımında, "951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile adım attığımız bu kadim topraklardaki varlığımızı perçinleyen zaferin müjdecisi Büyük Taarruz'un 100.yılı kutlu olsun. Bu kutlu günün sabahında KIZILELMA'nın uçuşa hazırladığımız 2.üretim prototipini Samsun'a TEKNOFESTKARADENİZ'e uğurladık." ifadeleri yer aldı.