SON DAKİKA: Esenyurt'ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor
Son dakika haberleri... İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular" ifadelerini kullandı.
26.08.2022 18:29 - Son Güncelleme: 26.08.2022 23:01
"GELECEĞİZ DİYORLAR GELMİYORLAR"
Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. 'Geleceğiz' diyorlar ancak gelmiyorlar. Bayramın 1'inci günü su bastı. O gün su basmadan önce İSKİ'yi aradım. 'Gelin benim evimi su basacak. Giderde sıkıntı var. Çekmiyor' diye. 'Geleceğiz' diyorlar gelmiyorlar.