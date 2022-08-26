Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Esenyurt'ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

SON DAKİKA: Esenyurt'ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

Son dakika haberleri... İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular" ifadelerini kullandı.

26.08.2022 18:29 - Son Güncelleme: 26.08.2022 23:01
SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

İstanbul'da aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde onlarca evi su bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

ONLARCA EVİ SU BASTI!
Tavanlarına su dolan evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri ise İSKİ ve Belediye ekiplerini daha önce uyardıklarını, ancak yetkililerin duyarsız kaldıklarını söyledi.

SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

"GELECEĞİZ DİYORLAR GELMİYORLAR"
Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. 'Geleceğiz' diyorlar ancak gelmiyorlar. Bayramın 1'inci günü su bastı. O gün su basmadan önce İSKİ'yi aradım. 'Gelin benim evimi su basacak. Giderde sıkıntı var. Çekmiyor' diye. 'Geleceğiz' diyorlar gelmiyorlar.

SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

"EVİN İÇİNDE ŞU AN 3 METRE SU VAR"
Dün yağmur yağdı. Bahçe su toplamaya başladı. Aradım İSKİ'yi tekrar 'benim evimi su basacak. Gelin kanalı açın' dedim. 'Geliyoruz' dediler.

SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00'da geldiler. 'Bizim aracımız küçük' dediler. Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hala açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var.

SON DAKİKA