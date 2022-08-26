SON DAKİKA: Esenyurt’ta onlarca evi yine su bastı! Vatandaşlar isyan etti: İSKİ ve İBB çalışmıyor

Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00'da geldiler. 'Bizim aracımız küçük' dediler. Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hala açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var.