Haberler Güncel Videoları Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’den yeni bir başarı

Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’den yeni bir başarı

Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’den yeni bir başarı
26.08.2022 22:13 - Son Güncelleme: 26.08.2022 22:15

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:29
Ümit Özdağ bu seferde...
Güncel 00:40
Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı...
Güncel 03:07
Yunanistan'a sert tepki
Güncel 06:20
Şam ile diyalog olacak mı?
Güncel 26:15
Yunanistan'a Abdülhamid Han...
Güncel 00:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan...
Güncel 10:48
Şarkıcı Gülşen ne kadar ceza...
Güncel 01:50
İmam Hatipleri çirkin sözlerle...
Güncel 01:22
Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk...
Güncel 22:29
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt...
Güncel 02:24
Meral Akşener’in esnaf...
Güncel 01:13
Gurbetçi aileden İYİ Parti’ye...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesi adım adım yükseliyor. Yeni gelişmeyi duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA