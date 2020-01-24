Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

"ŞÜPHELİ HASTAYI ÖZEL AMBULANSIMIZLA ÇİN'E GÖNDERDİK"

Sağlık Baknı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.." açıklamasını yapmıştı.