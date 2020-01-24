GaleriGüncel

Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

İstanbul'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi. Sağlık Bakanı Koca, Çinli kadın hakkında "Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.." açıklamasını yapmıştı.

24.01.2020 14:43 - Son Güncelleme: 24.01.2020 14:50
Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenildi Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

"Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı.

Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.

Son dakika: İstanbul'da grip şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi

"ŞÜPHELİ HASTAYI ÖZEL AMBULANSIMIZLA ÇİN'E GÖNDERDİK"
Sağlık Baknı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.." açıklamasını yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüsü paniği giderek büyüyor! Bunları yapmayan Coronavirüsüne yakanalanabilir!
Koronavirüsü paniği giderek büyüyor! Bunları yapmayan Coronavirüsüne yakanalanabilir!