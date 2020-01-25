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Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı. Mucize kurtuluşlar kameralara böyle yansıdı.

25.01.2020 07:37 - Son Güncelleme: 25.01.2020 07:41
Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü.

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Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü.

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