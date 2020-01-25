Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk ve 2 kadın sağ çıkarıldı
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı. Mucize kurtuluşlar kameralara böyle yansıdı.
25.01.2020 07:37
- Son Güncelleme: 25.01.2020 07:41
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü.
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