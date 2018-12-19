Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

İstanbul,Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatı kurtarma çalışması başladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 13:56:48 Güncelleme: 14:09:03
Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

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Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.

Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu

Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi olay yerine intikal etti.

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