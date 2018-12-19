Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu
İstanbul,Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatı kurtarma çalışması başladı.
Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.
Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.
Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi olay yerine intikal etti.