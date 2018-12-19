Kurtarma ekipleri gemideki 16 kişiyi tahliye ediyor.
Şile'de gemi karaya oturdu, mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor19 Aralık 2018, Çarşamba
- Bakan Pekcan: 'ABD'ye karşı ilk davamızı kazandık'
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- Yaşlı piyangocunun biletlerini çaldılar
- Şile'de gemi karaya oturdu, mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor
- BBC'de skandal sansür! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerini yayınlamadılar
- Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü
- CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş sosyal medyada böyle tiye alındı
- Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte mahkemeden gelen Elif Öğretmen kararı! 19 Aralık
- HDP vekili Remziye Tosun teröristlerin cenazelerini talep etti!
- Şile'de kargo gemisi karaya oturdu
- Bayraktar Mini İHA'nın TSK'daki serüveni böyle başladı! Selçuk Bayraktar paylaştı
- MasterChef Murat Özdemir'in komşuları konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.