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Şile'de gemi karaya oturdu, mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor

19 Aralık 2018, Çarşamba

Kurtarma ekipleri gemideki 16 kişiyi tahliye ediyor.


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