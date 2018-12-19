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Şile'de kargo gemisi karaya oturdu

19 Aralık 2018, Çarşamba

Şile Sahilköy açıklarında bir kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Comoros bayraklı Natalia isimli gemi Sahilköy Karaburun açıklarında fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemi yan yattı. Gemide 16 mürettebatın mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, hava koşulları nedeniyle gemiye henüz müdahale edilemedi.


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