ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

"TÜRKİYE'DEN EMİR BEKLİYORUZ"

Münbiç'teki Tel Abyad'daki Türkmenlerin Arapların ve Kürtlerin hasretle Türk ordusunu ve özgür orduyu beklediğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, "Terör örgütü Fırat'ın doğusunu işgal etti ama oradaki akrabalarımızla ve kardeşlerimizle ilişkimizi kesemedi. Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz bizi hasretle bekliyor. Aylardır bu operasyon için hazırlanıyoruz. Türkiye'den emir bekliyoruz. Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG belasını def edeceğiz" diye konuştu.