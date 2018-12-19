ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu için geri sayıma geçildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında Türk askerinin yanında görev alan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cengaverler diye övülen Özgür suriye Ordusu (ÖSO), Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:16:59 Güncelleme: 10:25:39
ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

Fırat'ın doğusuna yapılacak TSK operasyonu için geri sayım sürerken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndaki başarılarından ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'cengaverler' diye övdüğü ÖSO birlikleri de gelecek emri bekliyor.

ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlemesi olası operasyonun hazırlıkları devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin işgali altında olan bölgeye düzenlenecek büyük operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nı da yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel yönetecek.

ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi yok edecek operasyon öncesinde MİT ve TSK kurmayları birbiri ardına toplantılarla operasyona son halini verecek detayları görüşüyor. Özgür Suriye Ordusu da (ÖSO) Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

20 BİN ÖSO SAVAŞÇISI

Fırat'ın doğusu operasyonuna düzenlenecek operasyona yaklaşık 20 bin ÖSO savaşçısı katılacak. Operasyona 6 bin 500 savaşçıyla katılacak olan Hamza tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Fırat Kalkanı ve Afrin'de Suriye halkına özgürlük getirdik. Fırat'ın doğusunda esaret altında yaşayan yüzbinlerce insanı terör örgütü işgalinden kurtaracağız. Ayn-El Arap'ta, Tel Abyad'da, Resulayn'da ve daha birçok bölgede insanlar Türk ordusunu ve Özgür orduyu bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin kökünü Suriye'nin kuzeyinden temizleyeceğiz" dedi.

ÖSO Türkiye'den emir bekliyor! PKK'nın kökünü kazıyacaklar

"TÜRKİYE'DEN EMİR BEKLİYORUZ"

Münbiç'teki Tel Abyad'daki Türkmenlerin Arapların ve Kürtlerin hasretle Türk ordusunu ve özgür orduyu beklediğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, "Terör örgütü Fırat'ın doğusunu işgal etti ama oradaki akrabalarımızla ve kardeşlerimizle ilişkimizi kesemedi. Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz bizi hasretle bekliyor. Aylardır bu operasyon için hazırlanıyoruz. Türkiye'den emir bekliyoruz. Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG belasını def edeceğiz" diye konuştu.

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