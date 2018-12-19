Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkenceyle gündeme gelmesinin ardından Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bir yazı kaleme aldı. Tezel, Murat Özdemir'i ünlü eden ve 2 programında halka sunarak sempati kazanmasını sağlayan Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:09:00
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
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