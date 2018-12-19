Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkenceyle gündeme gelmesinin ardından Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bir yazı kaleme aldı. Tezel, Murat Özdemir'i ünlü eden ve 2 programında halka sunarak sempati kazanmasını sağlayan Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:09:00
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, akıl sağlığı yerinde olmayan suç makinesi Murat Özdemir'i parlatarak Türkiye'ye sunan Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

İşte Mevlüt Tezel'in Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdiği yazısı;

Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

Adını, TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in, papağanına işkence yaparken çektiği video Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

Özdemir'in aylar önce katıldığı 'Yemekteyiz' yarışmasında da zavallı papağan yardım istiyormuş ama biz bunu yeni öğrendik.

Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki
Mevlüt Tezel'den Acun Ilıcalı'ya sert tepki

Programdan Twitter'a düşen görüntülerde Özdemir, papağana azıcık yaklaşsa zavallı hayvan çığlıklar atıyor.

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