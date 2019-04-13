Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılmış ve 'Büyük Göç' adı verilen taşınma sonrası İstanbul Havalimanı hizmete girmişti. Şimdi de Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.
13.04.2019 10:23
- Son Güncelleme: 13.04.2019 10:28
Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşlara kapatıldı.
Ancak otoparkta hala onlarca sahipsiz araç bulunuyor.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UNUTULAN ARAÇLAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
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