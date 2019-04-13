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Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılmış ve 'Büyük Göç' adı verilen taşınma sonrası İstanbul Havalimanı hizmete girmişti. Şimdi de Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.

13.04.2019 10:23 - Son Güncelleme: 13.04.2019 10:28
Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşlara kapatıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NINDA İLK UÇUŞ HEYECANI

Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda bulunan ve TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da taşınmayla birlikte kapatıldı.

Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Ancak otoparkta hala onlarca sahipsiz araç bulunuyor.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UNUTULAN ARAÇLAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Havalimanı otoparkında lüks araçlardan, bisiklete kadar sahibi tarafından alınmayan araç bulunuyor.

Şaşırtan görüntü! Atatürk Havalimanı kapatılınca ortaya çıktı

Otoparkta 2014 yılından beri bekleyen otomobil bile yer alıyor.

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